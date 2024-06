Ama, appalti sulle manutenzioni dei mezzi: l'Antitrust avvia l'istruttoria

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) - meglio nota come Antitrust - ha avviato un'istruttoria sulle tre gare bandite dall'azienda comunale romana Ama per l’affidamento del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici, rispettivamente a marchio Iveco, Mercedes e Renault.

Gli importi a base d’asta delle tre gare erano rispettivamente fissati in 14.120.000 euro, 1.028.872 euro e 1.281.357 euro.

Le gare nel mirino

Le tre procedure erano ciascuna articolata su due lotti. A ciascuna delle tre procedure è pervenuta una sola offerta per entrambi i lotti da parte di un Raggruppamento temporaneo di imprese. Per la gara Iveco, il raggruppamento era composto da sei società: Pagliani, Pennesi, Pontina, Drive line, Italmeccanica e Arma. Per le gare Mercedes e Renault l’offerente unico, in entrambi i casi, è stato il raggruppamento formato dalle società Pontina e Pagliani. Il Cda di Ama, con delibera del 4 agosto 2023, ha revocato le gare in questione.

Intesa per fare cartello

Secondo l'Antitrust "emerge la possibile esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra le parti, nella forma di un accordo o pratica concordata, finalizzata alla ripartizione dei lotti a gara e alla eliminazione del reciproco confronto competitivo nelle gare bandite da Ama nel corso del 2023 per l’affidamento del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici", si legge nel bollettino dell'autorità. Per questo è stato deciso di avviare un'istruttoria per accertare possibili violazioni della concorrenza del mercato.