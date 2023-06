Ama impazzita: “Producete meno immondizia”. Arriva il premio della domenica

Ama fuori di testa: “Si invitano i cittadini residenti a ridurre il volume dei rifiuti prodotti”. Così l'azienda dopo aver rimosso dei cassonetti alla Balduina, dove si è aperta una voragine. E nel frattempo arriva il premio per il lavoro domenicale.

Questo è infatti il risultato di un accordo siglato tra Ama e i sindacati al fine di incentivare il lavoro anche la domenica: a partire dal 1° luglio per ogni domenica effettivamente lavorata arriveranno 37 euro in più in busta paga. Viene inoltre istituita la figura dell'“addetto allo spazzamento”, riservata ai dipendenti che hanno la qualifica di “operaio comune di zona”. Questi addetti dovranno lo spazzamento manuale su piazze e itinerari specifici e dovranno presidiare i punti mobili di raccolta.

La voragine e la rimozione dei cassonetti: “Buttate meno immondizia”

Su via della Balduina c'è una voragine transennata. Nelle scorse settimane si erano verificati dei cedimenti. Si tratta della buca scavata dal alcuni operai per dei lavori sulle tubature del gas. Il 15 giugno scorso, una Toyota Yaris ci è finita dentro, forse per una distrazione del conducente.

Per questa ragione “a seguito della voragine apertasi in via della Balduin – si legge in un comunicato dell'Ama - squadre e mezzi Ama stanno effettuando la rimozione di 35 cassonetti nel tratto compreso tra Piazza della Balduina e Via Duccio Galimberti, chiuso da sabato 17 giugno all’altezza del civico 19, su disposizione della Polizia Locale di Roma Capitale”. Qui l'invito per i cittadini: “Per ovviare alla indisponibilità dei cassonetti rimossi, sono stati rafforzati i passaggi su alcune postazioni limitrofe, e sono inoltre in via di allestimento ulteriori postazioni di raccolta aggiuntive in via Duccio Galimberti e piazza della Balduina, al fine di limitare gli inevitabili disagi. Si invitano pertanto i cittadini residenti a ridurre il volume dei rifiuti prodotti”. Fate voi.