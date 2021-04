Ama, tra ammanchi di cassa e furti di gasolio 32 licenziati nel 2020

Sono più di 440 i procedimenti disciplinari avviati da Ama, la municipalizzata di Roma Capitale per la raccolta dei rifiuti, verso propri dipendenti. E sono stati 32 i licenziati l'anno scorso, alcuni dei quali hanno commesso veri e propri reati: si va dagli ammanchi di cassa riscontrati ai furti di gasolio.

Lo ha riferito la società sottolineando che, appunto, "i casi più gravi sono stati adeguatamente sanzionati". "Si va dai dipendenti denunciati per ammanco di cassa e furto di carburante - si legge in una nota - ai lavoratori oggetto di procedimento penale per presunti illeciti nell'ambito delle operazioni cimiteriali".

"Nel 2020 abbiamo applicato 32 licenziamenti, segno che facciamo sul serio. - dice l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis - Mi auguro che tutti comprendano il nostro sforzo anche su questo aspetto così delicato per fare di Ama, nella massima trasparenza, un'azienda che fa pulizia anche al proprio interno e che si rispetti. Per rispetto innanzitutto della stragrande maggioranza dei nostri lavoratori onesti e coscienziosi - aggiunge Zaghis - siamo fortemente determinati a far emergere qualsiasi condotta non corretta o illecita in un assetto di massima collaborazione instaurato con i vari organi di controllo e con tutte le istituzioni preposte al contenimento e alla repressione dei reati".

"Tutti i dati e le informazioni, che emergono dal rapporto 2020 elaborato e pubblicato da Ama sul proprio sito web in base alle leggi sulla corruzione e la trasparenza, sono la testimonianza e la conferma dell'innalzamento del livello di controllo interno da parte dell'azienda per l'emersione di prassi scorrette e illecite. - si legge nel comunicato dell'Ama - la Relazione, predisposta secondo un format fornito da Anac, riporta una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dall'azienda nell'anno precedente. In essa sono anche indicati i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema".