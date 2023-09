Amadeus: 61 candeline spente mentre progetta il suo quarto Festival di Sanremo

Amadeus compie 61 anni mentre è intento alla progettazione del suo quarto Sanremo. Dal 2020 infatti, lui, e solo lui, è il padrone di casa della più importante vetrina della canzone italiana. Le coseperò stanno per cambiare e la sua professionalità sarà esaltata grazie a incredibili occasioni. Vergine per segno zodiacale, nativo di Ravenna, cittadino di Milano, non nasconde di sentirsi anche romanovisto che spessissimo la Capitale lo accoglie con affetto e stima.

Carte strepitose

Che carte strepitose quelle chestanno scendendo nella stesa che ho aperto per lui! Strepitose non tanto perché annuncianoleggendarie vincite al Lotto, o colpi di fortuna epocali, ma perché mi parlano di una grande chance.Chance che permetterà ad Amadeus di rivalutare tante cose della sua professione permettendogli discegliere, finalmente, una vita più a dimensione d’uomo dove ci sarà spazio anche per una ricerca difelicità personale accantonata ormai da molto tempo. Tutto ciò produrrà una sorta di miracolo nellatua vita perché darà la possibilità di accogliere situazioni nuove che appagheranno in particolare iltuo settore professionale. Certo non si può dire che tu non abbia già raggiunto obbiettiviimportantissimi nella tua carriera, ma misurarsi in qualcosa di diverso ti riverserà una scarica diadrenalina addosso che ti ringiovanirà l’anima e lo spirito. Attenzione nel chiudere i contratti,qualche criticità è dietro l’angolo e inizialmente può lasciare una fastidiosissima sensazione diamaro in bocca. Non bisogna assolutamente lasciarsi distrarre da cose del genere, piuttosto si deveprocedere mantenendo il punto, visto che le carte dicono chiaramente che sarai tu a piegare glieventi e non certo il contrario.

Gli assi nella manica

Alleata sicura sarà quella sensazione di ritrovata chiarezza mentaleche ti condurrà a intraprendere la strada giusta, quella che ti permetterà di rinnovare radicalmente latua professione. Poi le carte mi parlano di soldi: soldi fermi per i più disparati motivi, soldi cheescono per qualche spesa imprevista, ma credimi nonostante ciò nessuna nuvola ombreggia ominaccia il tuo settore finanziario che anzi sarà ravvivato da una serie di ottime circostanze cheandranno a rimpinguare i tuoi conti. Quello che le carte suggeriscono di non scartare a priori sono lenuove conoscenze che potrai fare in questo periodo che potranno aprirti verso nuovi orizzontilavorativi. E’ la seconda volta che le mi Napoletane tornano su questo punto, ovvero sui nuoviorizzonti lavorativi e pertanto ti consiglierei di non valutare con leggerezza tutto ciò che ti verràsottoposto tanto più che sei proprio tu che senti per primo l’esigenza di qualcosa di diverso,lavorativamente parlando. E’ giusto portare a termine gli impegni presi, sarai però certamented’accordo con me che nulla vieta di iniziare a progettare il “dopo”. Per cambiare non serve sparirema semplicemente rinnovarsi. Ecco allora il consiglio delle mie Napoletane: procedi mantenendo lacalma, cercando di non disperdere le tue energie alimentando quell’impazienza che a volte ti sale difronte alle criticità. Il periodo è buono, ma per poterlo godere appieno bisogna procedere senza maiinciampare sui ciottoli messi male che normalmente s’incontrano.