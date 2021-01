I Carabinieri della Stazione di Roma piazza Bologna, transitando in via Michele di Lando, vicino alla piazza stessa, hanno notato, nei pressi di una vineria, un assembramento di clienti, chiaramento vietato.

I controlli avvenivano nell'ambito dell’attività di monitoraggio dell'Arma di Roma finalizzata al rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus. Otto persone, trovate a stazionare a poca distanza dall’ingresso del locale, sono state identificate per il successivo invio delle sanzioni amministrative previste. Anche il proprietario dell’attività, un 38enne, è stato sanzionato amministrativamente e il suo locale è stato chiuso provvisoriamente per quattro giorni, anche in considerazione della recidiva inosservanza della normativa anti Covid-19.