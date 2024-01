Ambiente, entro dicembre piantati 136 mila nuovi alberi per mitigare la crisi

Uno degli strumenti più efficaci per contenere gli effetti della crisi climatica "è la forestazione urbana, grazie alla sua funzione di mitigazione, assorbimento, pulizia e consolidamento dei suoli esercitata dagli alberi".

Per questo a Roma "abbiamo colto la grande opportunità offerta dal Pnrr per i grandi boschi urbani: con la prima annualità sono state messe in crescita in vivaio le 136 mila piante forestali che verranno piantate a Roma entro dicembre 2024". Lo annuncia l'assessore all'ambiente del Comune Sabrina Alfonsi.

Il piano

"Partendo dall'area Est della città che risulta quella più colpita dal fenomeno delle isole di calore e con la seconda annualità, è prevista la messa a dimora di ulteriori 331 mila piante forestali, entro il 2025", continua Sabrina Alfonsi, intervenuta alla presentazione della Strategia di adattamento climatico di Roma, in corso nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. "Un altro intervento che va nella stessa direzione - ha aggiunto Alfonsi - e che si è appena concluso è quello delle tre forestazioni finanziate dal decreto Clima, che hanno portato complessivamente oltre 8.800 piante nelle zone di Pietralata, Torre Spaccata/Torre Maura, Casal Brunori" e poi "l'intervento per la ricostituzione del grande bosco di Monte Antenne, conclusa un anno fa con la messa a dimora di 1.200 alberi".