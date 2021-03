Ambulanti, la denuncia: "Virginia si fa bella rovinando persone per bene"

Il sindaco Raggi si sta facendo bella, sulla questione dei bandi per le bancarelle, del "merito" di rovinare persone per bene. La denuncia viene da Daniele Gattanella, dell'associazione Fiorai del cimitero Laurentino.

"Dalla Raggi inqualificabile propaganda sulla pelle di un'intera categoria. Le sue parole, che annunciano la 'rivoluzione della legalità' e la fine dei 'privilegi', suonano come una terribile offesa nei confronti di migliaia di operatori perbene che ogni giorno con fatica svolgono il proprio mestiere", dice Gattanella. "Spacciare per un 'successo' qualcosa che si basa sulla disperazione di migliaia di famiglie è tragicamente vergognoso. Non possiamo accettare che per eliminare alcune situazioni di irregolarità che evidentemente l'amministrazione non è stata in grado di arginare si possa disapplicare una legge dello Stato e includere gli ambulanti nella direttiva Bolkestein. Intanto, - prosegue - mentre gli uffici avviano in autotutela l'annullamento delle procedure di rinnovo, il Sindaco beatamente si rifocilla presso un ambulante di un mercato e se ne compiace, pubblicando la sua foto su Instagram con il seguente commento: i mercati rionali 'sono luoghi di Roma che vanno tutelati e rilanciati a vantaggio degli operatori'", conclude Gattanella.