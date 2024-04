Americano armato a San Pietro: bloccato e arrestato un uomo di 54 anni

Sono ancora in corso indagini da parte delle questura di Roma sulle intenzioni di un 54enne statunitense fermato e arrestato in Vaticano perchè trovato in possesso di tre coltelli.

Il filtro di sicurezza ha funzionato.

Le indagini

Gli agenti dell’ispettorato Vaticano, mercoledì della scorsa settimana, lo hanno fermato e arrestato, mentre era nei bagni sotto al colonnato destro di Piazza San Pietro. L’uomo è stato portato in commissariato e dalle verifiche con le autorità statunitensi, è emerso che il 54enne è gravato di vari reati. Al momento è detenuto in carcere a Regina Coeli per il possesso delle armi.