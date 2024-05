Amianto in Rai, per il dipendente morto la Procura indaga per omicidio colposo

I pm di Roma indagano per omicidio colposo in relazione alla morte, avvenuta il 13 maggio scorso, dell'ex dipendente della Rai Mariusz Marian Sodkiewicz deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’amianto.

Un duro colpo per l'Azienda che ora rischia una serie lunghissima di cause.

La Procura

Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo, titolare del fascicolo, ha disposto l’autopsia. In un primo momento l’inchiesta a piazzale Clodio era stata aperta per lesioni colpose ma la fattispecie di reato è stata aggravata in seguito alla morte del 62enne.

Morto il 13 maggio

L’uomo, morto lo scorso 13 maggio, aveva presentato nei mesi scorsi una denuncia in cui chiedeva di ‘’ individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti all'amianto" nella sede romana della Rai in Viale Mazzini.