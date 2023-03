Anarchici, bomba carta e scritte per Alfredo Cospito contro una sede del Pd

Gli anarchici colpiscono ancora a Roma: nella notte tra domenica e lunedì è stata assaltata una sede del Pd, contro la quale è stata lanciata una bomba carta. Gli autori del gesto hanno anche imbrattato la sede con scritte in favore di Alfredo Cospito e contro il 41bis.

“Alfredo libero”, si legge nelle scritte. Oppure: “Stop 41bis” e “Pd me...e”. Ad essere assaltata è stata la sede “Italia-Lanciani” di via Catanzaro, nei pressi di piazza Bologna. La bomba carta, esplodendo, ha fatto saltare i vetri di una delle finestre che sono andati in mille pezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Roma, la Scientifica e gli agenti del Commissariato Porta Pia.

Il presidio davanti alla sede

Contro l'assalto, gli iscritti responsabili del circolo assaltato hanno annunciato un presidio per la sera di lunedì. “Noi non ci faremo intimidire - scrivono su Facebook - continueremo il nostro lavoro. Perchè i principi della Repubblica enunciati nella nostra Costituzione sono e saranno sempre la nostra bussola. Sì al confronto delle idee. No alla violenza. Con chi ha a cuore i valori costituzionali ci vediamo stasera alle 17,30 davanti al Circolo in un presidio di solidarietà”.

Le reazioni del partito

Non si sono fatte attendere le reazioni di vari esponenti del Pd. “Solidarietà e vicinanza al Circolo PD Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede – ha twittato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza nella nostra città’’.

“Condanniamo questo atto e abbiamo massima fiducia nelle indagini della Polizia. Attaccare la sede di un partito e’ attaccare la democrazia” ha detto invece Francesca Del Bello, presidente del Municipio II, in cui si trova la sede attaccata.

"Solidarietà al Circolo Lanciani del Pd di Roma, oggetto questa notte di un vergognoso attacco e danneggiato dalle bombe carta. La comunità democratica non si fa intimidire da chi sceglie la violenza come modalità politica" ha twittato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd.