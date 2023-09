Anas, chiude per lavori all'asfalto parte del Grande Raccordo Anulare di Roma

Per lavori di riconfigurazione del piano viabile, a partire dalle 21:00 di domani 6 settembre, all’altezza del km 13,840 della carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, saranno presenti delle limitazioni al transito che comporteranno la chiusura alternate, a seconda delle lavorazioni, delle corsie di sorpasso e centrale e della corsia di marcia e di emergenza, garantendo il transito sempre sulle due corsie non interessate dai lavori.

I lavori consentiranno il rifacimento dei vari strati della pavimentazione stradale dell'intera carreggiata e rappresentano l'ultima fase dell'intervento complesso, già ultimato, di messa in sicurezza del tratto di corsia di emergenza.

Il primo stop

Nel dettaglio, al fine di predisporre la cantierizzazione, a partire dalle 21 di domani, mercoledì 6 settembre, fino alle 6 del 7 settembre è prevista la chiusura alternata delle corsie centrale e sorpasso e successivamente delle corsie di marcia e centrale.

La seconda fase

Dalle 6 del 7 settembre fino al 10 settembre, inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero pacchetto della pavimentazione stradale, compresa la fondazione in misto cementato, delle corsie di emergenza e marcia, durante i quali rimarranno aperte al traffico la corsia centrale e di sorpasso.

Deviazioni

A seguire verranno eseguiti i lavori di ripristino della pavimentazione delle corsie centrale e di sorpasso deviando il traffico sulle corsie di emergenza e marcia. L'ultimazione e la conseguente riapertura al transito dell’intera carreggiata è prevista entro le ore 6:00 di martedì 12 settembre.

Infotraffico

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.