Andy Warhol sbarca a Roma: il 4 marzo apre la mostra sul maestro della pop art

Andy Warhol sbarca a Roma il prossimo 4 marzo: riapre la mostra dedicata al grande maestro della pop art. I visitatori potranno ammirare le opere del maestro, a cui si aggiungeranno lavori inediti, tra cui due ritratti di Regina Schreker, musa ispiratrice di Warhol. Questo ed altro nella mostra “Andy Warhol & the Cow”.

Una mostra che ha già fatto un grandissimo successo nel settembre del 2022, quando fu inaugurata per la prima volta. La mostra torna nella stessa location: lo Spazio Culturale situato nell'antico casale ristruttrato della Vaccheria, in via Giovanni d'Eltorre. L’esposizione è stata curata da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei ed è nata dalla collaborazione con Gianfranco Rosini, fondatore della Collezione Rosini Gutman di Andy Warhol.

L'inaugurazione della mostra

La mostra sarà inaugurata alle 17 del 4 marzo, alla Vaccheria. Alla cerimonia sarà presente anche Regina Schreker oggi fashion designer. Allora era una modella, miss Universo, che ispirò alcuni lavori di Andy Warhol, inclusi i due ritratti a lei dedicati. La Schreker racconterà dell'incontro con l'artista a New York e del sodalizio a artistico che ne nacque. Nella mostra saranno infatti presenti anche le tante polaroid che Andy Warhol le scatto.

Gli orari della mostra

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 1° aprile. Gli orari: dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 13. Dal venerdì alla domenica, dalle 9 alle 19. Chiuso il lunedì.