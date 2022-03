Anna Magnani: donna, attrice e mito celebrati in uno spettacolo teatrale

“Cara Anna Magnani…” è il nome dello spettacolo teatrale che dal 24 al 27 marzo, al Teatro Ghione celebra la donna e il mito dietro la grande attrice.

Più che un’opera biografica si tratta di una serie di frammenti, presi dalla sua vita e interpretati dalla regia di Caterina Costantini che offrono al pubblico una visione a 360° dell’arte che ha intriso dell’esistenza dell’iconica Anna.

Musica, poesie, lettere, brani scritti dalla stessa Magnani e dai grandi del Cinema, italiano e non di cui è stata la musa: Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti – tanto per citarne qualcuno.

Fonte d'inspirazione anche per Renoir e Tennesse Williams, l'attrice ha rappresentato l'italianità più profonda e femminile, in tutte le sue sfaccettature.

Con Francesca Annunziata, Carlo Ettorre e Emiliano Ottaviani.

Alla musica: Michele Paulicelli - percussioni, -Mariano Perrella - chitarra - e Mario Vicari - pianoforte.

Info

Dal 24 al 27 marzo

Teatro Ghione, via delle Fornaci 37 Roma

Orario spettacoli ore 20,45

Domenica ore 17,00