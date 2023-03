Anne Hathaway in sciopero di voce: i doppiatori continuano la protesta

Anne Hathaway va in sciopero di voce: Federica De Bortoli sarà in sciopero insieme agli altri doppiatori, che hanno annunciato una seconda settimana di sciopero fino al 7 marzo. La protesta è stata annunciata dalle organizzazioni sindacali ed è sostenuta dall'Anad, l'Associazione Nazionale Attori e Doppiatori.

“Le Organizzazioni Sindacali - dice la De Bortoli - hanno indetto una seconda settimana di sciopero consecutiva. Non è la prima volta che il settore vive uno sciopero lungo: nel 2014 arrivammo a 23 giorni e negli anni ‘80 addirittura a sei mesi. Durante la prima settimana, la controparte (Anica) non ha dato segno di voler intavolare una trattativa. Con il rinnovo contrattuale cerchiamo di tutelare questo lavoro dalle pressioni sempre più forti delle major che sembrano non riporre più alcun interesse nella qualità. Il nostro non è solo un discorso economico, è un discorso teso a salvaguardare una eccellenza del nostro paese riconosciuta in tutto il mondo. Smarrire la nostra qualità sarebbe oltremodo delittuoso”.