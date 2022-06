Ansia e stress, trovata la cura: basta imparare a fare l'uncinetto

La cura per l'ansia e lo stress esiste, ed è l'uncinetto. Il lavoro manuale, dolce e lento, aiuta infatti a recuperare la calma, grazie all’aumento delle endorfine che donano una sensazione di benessere. E migliora l’umore.

Così Gomitolorosa ha organizzato per sabato 11 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia, la festa a Villa Ada. La onlus metterà a disposizione gratuitamente gomitoli di lana solidale mentre esperte magliaie creeranno dei laboratori gratuiti di maglia e uncinetto, mostrando come realizzare degli acchiappasogni da portare a casa.

L'appuntamento a Villa Ada

A Villa Ada, dalle ore 11 alle ore 18, sarà attrezzata un'area dove Gomitolorosa consegnerà gratuitamente a tutti i partecipanti un gomitolo di lana solidale e terapeutica da lavorare per creare un acchiappasogni, utilizzato anticamente comun un oggetto che serviva ad allontanare i brutti sogni. Il World Wide Knit In Public Day, la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, è nato dalla mente di Danielle Landes, ed è un evento seguito in tutto il mondo al fine di rendere visibile la maglia e favorire la socializzazione tra appassionate e appassionati.