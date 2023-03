Antonello Venditti, sta per tornare l'ispirazione. Resta la voglia di scoprire

Antonello Venditti che sia nato sotto il segno dei Pesci ce l’ha svelato in una canzone di tanti anni fa, ma come sarà il suo futuro ce lo possono rivelare solo le mie Napoletane. Queste predicono per lui un periodo particolarmente florido dove finalmente tornerà ad avere un’ispirazione fulminante, di quelle che riescono a far produrre lavori che diventano immortali. Basta sopravvivere per lui, si torna a vivere.

Venditti fino ad oggi ha fatto tante cose ma, nonostante ciò, sente ancora forte la fame del vivere, il bisogno di esplorare qualcosa di nuovo e di non ancora sperimentato. Grazie a questa sua maniera di divorare la vita lui si ritrova anche ora, nonostante il percorso già fatto, a provare in alcuni momenti quell’adrenalina e quel senso di temerarietà simile a ciò che prova un bambino il giorno in cui per la prima volta stacca le rotelle e prova ad andare da solo con la sua bicicletta.

Sono stati anni difficili, ma arrivano nuove opportunità

Gli ultimi anni non sono stati però semplici perché hanno costretto lui, uno dei più noti cantautori romani, a procedere con il freno a mano tirato scegliendo, giorno dopo giorno, di sopravvivere piuttosto che di vivere. Lui che canta che la “(..) vita è solo un’autostrada, che mi porterà alla fine di questa giornata” ha dovuto rassegnarsi a camminare lentamente su una provinciale per percorrere non solo una giornata ma mesi, o forse qualche anno, alla ricerca della giusta chance. Ora però questa chance arriva, grazie anche al fatto che sta cambiando una sorta di suo processo interiore che lo sta conducendo verso una razionalizzazione di certe sue pretese. Ciò gli donerà uno sguardo più lucido verso le prospettive future.

Pronto a buttarsi a capofitto nella nuova avventura

La cosa incredibile sarà poi quella che, nonostante il tempo sia passato, Antonello Venditti si ritufferà nella vita quasi come se afferrasse un’occasione insperata, anche se in realtà sarà soltanto una nuova e bellissima opportunità di riparlare con la gente nonostante, a suo dire“in questa nuova Repubblica non ci somiglia nessuno”. Per ogni cosa viene però posta una condizione e per Venditti sarà quella di scrollarsi di dosso un po’ di quel grigiore accumulato in questi ultimi tempi e che è divenuto una sorta di humus per pensieri negativi e chiusure verso il mondo. Non si può certo lasciare che una sorta di stanchezza interiore e qualche timore per il futuro riescano a spegnere l’animo di Antonello Venditti. Per cogliere e assaporare fino in fondo quella nuova opportunità di cui ho già parlato, il primo a crederci e a tuffarcisi fino in fondo devi essere proprio tu, Antonello. Devo ricordartelo io che “La speranza non muore, questo mondo lo so cambierà, con la forza e col cuore, io lo so, cambierà” ora però devi cambiare tu. Poi si sa, la fortuna oltre che bendata è anche stravagante e usa modi e sistemi incredibili quando decide di visitarti.

Ecco allora il consiglio delle mie napoletane: scardinare ogni tipo di chiusura sapendo riconoscere che la ruota sta girando. Acchiappare al volo tutto ciò che arriva senza perdere tempo in inutili esitazioni. Deciditi, o resti a lamentarti o ti rimetti in gioco, veramente.