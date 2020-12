Antonio Razzi Natale show, auguri sing song da brivido. Trema Mariah Carey

A poche ore dall’inizio delle festività natalizie, Radio Rock 106.6, grazie al karaoke reporter Dejan Cetnikovic, ha coinvolto Antonio Razzi per uno speciale canto di auguri.

L’ex senatore di Forza Italia, assurto agli onori della cronache anche come giurato di Ballando con le stelle e per il suo approdo sul social network Tik Tok, si è reinventato cantante per l’occasione, intonando un classico natalizio: All I want for Christmas is you di Mariah Carey.

Razzi ha tenuto però a dare una propria impronta stilistica al brano, tentando di veicolare tramite esso l’auspicio dell’arrivo di “un vaccino che guarisca tutto il mondo”.

Così liriche in inglese maccheronico hanno preso il posto di quelle originali, compreso il verso che dà nome alla canzone, prontamente ribattezzata: “All I want for Christmas is...Vaccine”.