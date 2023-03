Anziana travolta da un bus di Roma Tpl: morta dopo otto giorni di agonia

Un'anziana è stata travolta da un bus della Roma Tpl su via Portuense. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo. Nonostate le cure dei medici, otto giorni più tardi la donna è morta. Aveva 87 anni e si chiamava Iolanda Verrillo.

L'incidente è avvenuto il 10 marzo alle 18,30 all'altezza del civico 851. La signora Verrillo stava scendendo da un autobus della linea 701, quando è rimasta incastrata nelle porte della vettura ed è caduta. Purtroppo l'autista si è accorto troppo tardi di quel che era successo e quindi è ripartito. La donna ha tentato di scansarsi, ma non ha fatto a tempo: l'autobus, del peso di 13 tonnellate, le ha schiacciato una gamba.

Le indagini

Subito sono intervenuti i sanitari del 118: le condizioni dell'87enne sono apparse subito gravi. Infatti la donna è deceduta sabato 18 marzo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo Marconi. L'autista, un uomo di 60 anni, è ora sotto indagine. L'uomo si sarebbe accorto di quanto era accaduto solo dopo che la ruota posteriore del mezzo era passata sopra la gamba della vittima. Dopo il decesso della signora, l'ipotesi di accusa per l'autista si è aggravata: rischia di essere processato per omicidio stradale.