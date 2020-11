Anziano si allontana di casa a Terracina: ritrovato dopo 4 giorni a Centocelle

Anziano si allontana di casa a Terracina: ritrovato dopo quattro giorni, in stato confusionale, dagli uomini della polizia a Centocelle. La famiglia dell'uomo rintracciata dagli agenti grazie ad un appunto con alcuni numeri di telefono.

Nel pomeriggio di giovedì un cittadino, mentre transitava in Piazzale delle Gardenie, aveva notato un uomo anziano aggirarsi in strada in stato confusionale. Chiamata la polizia, gli agenti giunti sul posto hanno cercato di risalire alle generalità della persona, riuscendo a farsi fornire dall'anziiano la propria carta di identità ed un appunto con alcuni numeri di telefono.

I successivi accertamenti eseguiti tramite i documenti hanno consentito di appurare che l’uomo, nel corso del pomeriggio del 9 novembre, si era allontanato dalla propria abitazione di Terracina, iniziando a vagare per giorni.

Contattati telefonicamente, i figli dell’anziano si sono immediatamente recati presso gli Uffici del commissariato Sant’Ippolito dove hanno potuto finalmente riabbracciare il loro papà.