Anzio, il sindaco ringrazia gli operatori ecologici

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sull'importante lavoro degli operatori ecologici: "Il mio più sentito ringraziamento e quello di tutti i cittadini per l'impegno da voi profuso ogni giorno".

"E' un periodo molto complesso e delicato per tutti gli operatori ecologici, impegnati sul nostro territorio nell'espletamento di un importante servizio e nel bonificare, con innumerevoli interventi, le discariche abusive generate dagli atti illeciti di vandali, che non hanno minimamente a cuore il bene della nostra Città. A tutti gli operatori rivolgo il mio più sentito ringraziamento per il loro impegno, quello dell'Amministrazione tutta e soprattutto quello dei numerosi cittadini che continuano a rispettare le regole del vivere civile". Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento al grande lavoro degli operatori ecologici ed ai continui interventi di bonifica, finalizzati a riportare ordine e decoro in diversi quartieri del territorio. Nella giornata di ieri, inoltre, è stato completato il capillare intervento di riqualificazione del Quartiere Anzio Due.