Anzio, scatta il coprifuoco estivo contro la movida: tutti a letto alle 2

Arriva l'estate e si teme la malamovida: il Comune di Anzio corre ai ripari. Scatta il coprifuoco estivo: tutti a letto entro le 2 di notte.

Questo è quanto prevede un'ordinanza emessa il 7 giugno e che resterà in vigore fino al 30 settembre. Tra le regole introdotte, c'è la chiusura di tutti i locali, bar, ristoranti, pub, pasticcerie, pizzerie a taglio, paninoteche, gelaterie e anche circoli privati e associazioni con somministrazione di alimenti e bevande. Sarà inoltre vietato vendere alcolici e superalcolici da asporto a partire dalle 22. Permesso invece la vendita e il consumo di alcolici al tavolo, in contenitori non frangibili e riciclabile. Permesso anche nei ristoranti, purché applichino una certa sorveglianza. E ancora, tutti i giorni la musica all'interno e all'esterno dei locali dovrà essere spenta entro la mezzanotte. Si potrà riprodurre della musica di sottofondo anche dopo l'orario, purché non sia udibile dall'esterno dei locali né negli edifici circostanti.