Appalti pubblici, il record di Roma e del Lazio: lavori per 26 mld trainati però dal termovalorizzatore Acea di Santa Palomba

Rapporto Anac 2023 sulla spesa per appalti nei comuni con più di 15.000 abitanti: le procedure espletate dai 745 Comuni sono più di 34.600 per un valore complessivo di 26 miliardi. Ma sono Roma e il Lazio a trainare la spesa per lavori.

Solo Roma col termovalorizzatore si mangia la fetta più grande

In testa a tutte le regioni, come valore degli appalti, il Lazio. Il 37% del totale complessivo è rappresentato da appalti avviati dai comuni laziali, fra cui spicca l’appalto appalto assai significativo di Roma Capitale per la ‘Progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione con relativa concessione (stimata in circa 33,5 anni)’. Sempre in termini di importo, i comuni del Lazio sono seguiti da quelli della Lombardia, con l’11,3% del valore, e dai comuni della Puglia e della Campania con, rispettivamente, il 6,2% e il 6,1%.

La Lombardia vince per numero degli appalti

Per quanto riguarda il numero di appalti, i comuni della Lombardia risultano essere quelli che hanno espletato più appalti, con il 13,3% del totale. A seguire, quelli del Lazio con il 9,3% e subito dopo quelli della Sicilia e della Campania, con una quota del numero degli appalti pari al 9,2% per la prima e l’8,6% per la seconda.

Gli appalti di lavori rappresentano il 63,8% del valore complessivo degli appalti.

Se in termini di numero di procedure, l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando sono state quelle principalmente utilizzate (rispettivamente per il 60,1% e per il 25,3% del totale degli appalti relativi ai 745 Comuni esaminati), in termini di importo, la procedura aperta, utilizzata per gli appalti di maggiore importo, rappresenta il 69,7% del valore complessivamente affidato, seguita dalla procedura negoziata senza bando, con il 18,9% del valore complessivo degli appalti esaminati.