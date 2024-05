Appia Antica come villa Borghese, strage di alberi. Via Torricola giù 96 pini

Dopo le polemiche e gli abbattimenti di villa Borghese ora la strage di alberi passa al Parco dell'Appia Antica: 96 pini secolari abbattuti in via di Torricola. Un tunnel di alberi completamente rimosso a colpi di motosega e bracci meccanici.

In queste ore i tecnici del Comune stanno abbattendo le ultime piante: in pratica, da via Ardeatina a via Appia Antica, non c'è più neanche un albero.

Pericolosi

Secondo fonti del Campidoglio i tecnici hanno valutato come malate o pericolose le piante che sono state abbattute. Ma c'è chi storce il naso: i residenti sono sul piede di guerra per i tagli sfrenati proprio in una delle vie che porano alla Regina Viarum. Al momento non ci sono piani di ripiantumazione e questo preoccupa non poco i cittadini.

Una distesa di tronchi e fusti

In queste ore a bordo strada c'è uno scenario surreale fatto di decine di tronchi e rami a terra. Un cimitero di legna che ora dovrà esser rimosso: anche qui stanno sorgendo piccoli problemi tecnici legati al bilancio che non permettere spese paurose come la rimozione di tonnellate di cadaveri di pini.

Il precedente

Uno dei precedenti più importanti è quello di villa Borghese. All’interno dell'area verde pià conosciuta di Roma è in corso l’abbattimento di 70 alberi arrivati a fine vita, onde evitare che l’ennesimo pino cada addosso a qualcuno. Durante le operazioni, è scattata la protesta di Italia Nostra, secondo cui “il Comune deve fermarsi”. La risposta del Campidoglio di fronte alle proteste è stata lapidaria: "Massima urgenza e rischio assoluto per il pericolo di crolli imminenti".

L'Appia Antica

Ora gli agronomi e i periti stanno lavorando su via Erode Attico, via di Tor Carbone e sulla stessa Appia Antica: secondo le stime si dovranno abbattere almeno altre 40 piante. Ma qui entra in gioco anche la Sovrintendenza che ha la gestione totale dell'area: le operazioni di taglio dovranno seguire un protocollo rigido e blindato per evitare danni al patrimonio archeologico.