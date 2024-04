Villa Borghese, abbattuto il pino più vecchio dell'area verde: era a rischio

Abbattuto l'albero più antico di villa Borghese, un pino secolare che era diventato un simbolo negli anni per la storica area verde. Secondo i tecnici era a rischio crollo.

Ma sono molti gli alberi che saranno abbatutti.

Sedici alberi a rischio

Sono in tutto sedici le essenze arboree che sono state abbattute “con carattere d’urgenza” dalle ditte incaricate dal servizio giardini capitolino. Le loro condizioni, stando alle poche informazioni diffuse dal comune , erano tali da rappresentare una minaccia per l’incolumità perché le piante, secche, erano state classificate come “morte in piedi” e dunque potenzialmente pericolose.