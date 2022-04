Apre la prima libreria d'Italia dedicata alla canapa, tra caffè e aperitivi

Apre a Roma Essenza Verde, la prima libreria d'Italia dedicata alla canapa.

In piazza dell'Orologio, dal 20 aprile ci sarà dunque un nuovo luogo di ritrovo nel mezzo di una vera e propria biblioteca "verde" che offre tutta l'informazione possibile sulla storia e gli usi della canapa ma non solo: sono disponibili al pubblico anche volumi di archietettura, opere d’arte e giardinaggio in onore del rione dove si trova Essenza Verde.

Che sia per vivere un momento di raccoglimento nella lettura o d'incontro e condivisione, Essenza verde accoglie i suoi clienti per colazione, brunch e aperitivo.

“Essenza Verde nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza del grande pubblico la canapa, una pianta da sempre condannata, ma che ha salvato il mondo dalla plastica per oltre duemila anni”, spiega Paolo Molinari, ideatore del progetto e Presidente di ConfCanapa. “Con l’avvento del nylon, è stata demonizzata e condannata. Ma la canapa ha molteplici utilizzi: si può usare nel settore alimentare, nella cosmetica, nel settore tessile, in edilizia, nelle automobili e nell’isolamento. Fino al CBD che ha un effetto sull’organismo rilassante e terapeutico”. All’interno del locale una nutrita libreria con testi sulla canapa a 360°. Ma anche volumi di architettura, opere d’arte e giardinaggio in omaggio al centralissimo rione dove si trova Essenza Verde.