Armando Trovajoli, l'amarcord della carriera del grande artista in una mostra

Armando Trovajoli, il celebre pianista e compositore romano scomparso nel 2013 sarà ricordato in una mostra. Un "amarcord" con documenti, foto, video, storie, aneddoti, cimeli per ripercorrere la vita e la straordinaria carriera della leggenda che vanta tra le sue opere brani famosi come “Roma, nun fa la stupida stasera” e le musiche di “Aggiungi un posto a tavola”.

Il compositore, nato nel 1917, ha collaborato con altri grandi artisti come Pietro Garinei, Sandro Giovannini, Pasquale Campanile e Massimo Franciosa, e grandi registi come Vittorio De Sica, Marco Vicario, Dino Risi ed Ettore Scola. Trovajoli ha realizzato grandi opere innovative, con uno stile armonioso ed elegante, che lo hanno reso famoso a livello internazionale. La mostra viene organizzata in occasione del decennale della sua scomparsa. Raccontare la vita, le opere e le carriere di un tale artista non è un impresa facile.

La mostra

La mostra è stata ideata da Mariapaolo Trovajoli, la moglie del compositore, che ha contribuito alla raccolta di oggetti, documenti, testimonianze e cimeli della vita e della carriera di Armando Trovajoli.

Il materiale raccolto è molto, per cui la mostra sarà divisa in varie sezioni, ciascuna incentrata su un certo aspetto e periodo della sua sfavillante carriera. Ci sarà una zona sugli esordi dell'artista e una sulla sua esplorazione del jazz. Poi ci saranno due aree dedicate ai suoi lavori in radio, televisione e alle colonne sonore che compose per il cinema, soprattutto per Ettore Scola. Poi ci sarà un'area dedicata alle sue passioni, una alle sue commedie musicali e infine una zona dedicata al suo rapporto con la città di Roma.

Dove e quando

L'esposizione sarà allestita al Museo di Roma Trastevere e sarà organizzata dall'associazione Creare Organizzare Realizzare (Cor), e sarà promossa dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma e da Roma Culture. L'inaugurazione della mostra avverrà l'11 marzo e la mostra resterà visitabile fino al 14 maggio.