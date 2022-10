Arrestata la ragazza 24enne che ha travolto e ucciso contro un muro un 18enne

È stata arrestata la 24enne che ha travolto contro un muro finendo fuori strada il ragazzo: positiva all'alcol test. La morte assurda per il 18enne romano, la notte scorsa in via Giustiniano Imperatore.

È risultata positiva all'alcol test la ragazza di 24 anni che ha perso il controllo dell'auto travolgendo il ragazzo, figlio della giornalista politica del Corriere della Sera, Paola Di Caro e di Luca Valdiserri, che stava camminando sul marciapiede. La ragazza, arrestata e sottoposta ai domiciliari, era alla guida della sua Suzuki swift, quando è finita sul marciapiede schiacciando contro il muro il 18enne che era a piedi. Portata in ospedale, dopo i test tossicologici e alcolemici è risultata positiva all'alcol e “non negativa” ai cannabinoidi.

Arresti domiciliari e sequestro dell'auto

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale, ma intanto è stata sottoposta a sequestro l'auto, dove a bordo si trovava anche un ragazzo di 21 anni che è rimasto lievemente ferito, e sono stati disposti gli arresti domiciliari per la 24enne.

Il dolore della mamma su Twitter

I soccorsi i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. A dare la notizia è stata la mamma don un tweet drammatico: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla” che ha lasciato attoniti amici, parenti ed esponenti politici, oltre ai tanti colleghi giornalisti parlamentari che hanno appreso la notizia sul social.

Alla collega Paola di Caro e alla sua famiglia le condoglianze della redazione di affaritaliani.it.