Arrestato a Termini un ricercato sui cui pendeva un mandato di cattura europeo

Le forze dell'ordine arrestano a Termini 7 spacciatori e un uomo da estradare. Centinaia le identificazioni.

Durante le operazioni di controllo che hanno coperto la zona della stazione Termini e delle principali vie limitrofe, sono state identificate più di 200 persone e fermati 49 veicoli.

Arresti e veicoli fermati

Oltre agli arresti per spaccio e detenzione di stupefacenti, è stato fermato un uomo con a carico un mandato di cattura europeo per estradizione. Tra le persone identificate, 8 di queste sono state portate all'Ufficio immigrazione per accertamenti sulla regolarità della loro posizione. Controlli anche sui veicoli, con 49 autovetture fermate con 36 irregolarità rilevate.