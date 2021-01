Roma

Lunedì, 25 gennaio 2021 - 17:50:00 Arrestato "Fratelli'", il rapper della Portuense

Picchiava la sua compagna Algero Corretini, diventato noto per il video dell'incidente in macchina a Ponte Galeria, arrestato per maltrattamenti, lesioni e droga

I carabinieri della stazione Ponte Galeria hanno arrestato Algero Corretini, 24enne, rapper romano. L'influencer della zona Portuense era diventato famoso con il video dell'incidente in macchina a Ponte Galeria, in cui diceva: "Ho preso il muro fratelli'". L'arresto è avvenuto con le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga. A chiamare i militari la sua compagna, l'attrice Simona Vergaro. I carabinieri hanno così ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti culminata, nella mattinata di sabato, in una violenta aggressione, nel corso della quale l’uomo, brandendo una mazza di ferro, ha gravemente ferito la giovane convivente. Il 24enne è stato rintracciato e bloccato dai militari che nell’occasione lo hanno anche trovato in possesso di 45 grammi di marijuana. L’uomo è stato così arrestato e rinchiuso presso la casa circondariale di Rieti.