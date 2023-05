Arriva a Roma l'evento “Fly Future 2023”: ecco come si diventa astronauti

L'Università Europea di Roma apre le porte per la seconda edizione di “Fly Future 2023”: l'evento di orientamento e informazione per i ragazzi che avessero intenzione di entrare nel mondo dell'aviazione e dello spazio. “Non è facile diventare astronauti”

A parlare è Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spazile Europea (Esa) con all'attivo tre missioni in orbita e un totale di 313 giorni trascorsi nella Stazione Spaziale Internazionale. Nespoli parteciperà a uno dei convegni previsti nel programma dell'evento, ovvero “Lavorare nello spazio. Progetti italiani dal laboratorio Spacelab 1 alle stazioni orbitanti fino alla Luna”. “Tanti ragazzi - racconta Nespoli - mi chiedono come diventare astronauta, ma è una scelta difficile perché i posti sono davvero pochi. Per chi vuole lavorare nelle attività spaziali ci sono però centinaia di aziende, anche in Italia, pronte ad assumere ingegneri e tecnici per progettare satelliti, navicelle, lanciatori o anche per lavorare alle future missioni umane sulla Luna”.

L'evento

L'evento è stato promosso dall'associazione Ifimedia, dall'Università Europea di Roma e da Mediarkè, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture, dell'Enac, dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza di Volo (Ansv), dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad), dell'Aero Club d’Italia e di Aopa Italia.

L'evento si terrà nelle giornate del 23 e del 24 maggio e prevede 25 conferenze e tavole rotonde con esperti del settore aerospaziale: piloti, manager di agenzie aeree e aerospaziali, tecnici e ingegneri, testate specializzate ecc. Ci sarà anche un'area espositiva con numerosi desk e stand dimostrativi.