Arriva l'anticiclone africano: finiscono in frigorifero 100 kg di droga

Arriva l'anticiclone africano e con esso le temperature crescono vertiginosamente: anche la droga può andare a male. Non resta che metterla in frigorifero. Così ha fatto un 23enne arrestato dagli agenti del commissariato di Colleferro.

I poliziotti sono risaliti all'identità di un uomo di 23 anni che si sospettava fosse in possesso di un ingente quantità di droga. Durante dei servizi di appostamento, gli agenti lo hanno sorpreso mentre passava un involucro al conducente di un'auto che è poi ripartita subito dopo. A quel punto gli agenti lo hanno sottoposto a dei controlli. Il giovane, vistosi scoperto, ha accompagnato gli agenti a casa sua. A seguito di una perquisizione hanno scoperto un armadio e un frigorifero posti nella camera da letto, in cui erano conservati una grande quantità di sostanze stupefacenti: 204 grammi di coca, 95 kg di hashish e materiali per il confezionamento. Altri 5 kg di marijuana sono stati trovati nascosti in un garage.

Tutto questo materiale è stato sequestrato. Il 23enne è stato quindi arrestato e il gip ha disposto la misura cautelare del carcere.