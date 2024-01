As Roma Femminile, ecco Alayah Pilgrim: l'attaccante più fashion del web VIDEO

Nuovo acquisto per la Roma femminile di mister Alessandro Spugna. La società giallorossa, attraverso il proprio profilo X, ha annunciato l’arrivo di Alayah Pilgrim. L’attaccante, classe 2003 è di nazionalità svizzera ed ha giocato le ultime due annate allo Zurigo.

Per lei 27 presenze e 10 gol dal 2022. Ha già esordito anche nella Women’s Champions League ed ha collezionato tre presenze con la maglia della nazionale svizzera.

Bella da morire

Ma la fortissima attaccante neo acquisto delle giallorosse è famosa, oltre che per i suoi gol, anche per la sua bellezza e gusto nel vestire. E' stata eletta come calciatrice più fashion del web. Da urlo gli scatti che girano sui social. Sicuramente farà sognare i suoi tifosi non solo per la forza in campo ma anche per la sua innegabile bellezza.

Il comunicato giallorosso

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Alayah Pilgrim. La calciatrice svizzera ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Alayah è un’attaccante e arriva dallo Zurigo, con il quale ha vinto il campionato nella passata stagione, disputando anche la Women’s Champions League. “La Roma è un club con una grande storia e penso che per me sia davvero l’opportunità migliore per poter continuare a migliorare e a crescere come calciatrice. Spero di imparare qualcosa da ognuna delle persone che fanno parte di questa squadra perché vedo tanta qualità”, ha dichiarato la calciatrice svizzera. “Sono stata al Tre Fontane per Roma-Bayern, uno stadio con un’atmosfera pazzesca, per questo motivo non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”.