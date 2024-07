As Roma, la tuta dello scandalo. Rivolta dei tifosi: "Ha i colori della Lazio"

La prima regola di un romanista è essere antilaziale. Forse all'Adidas non conoscono bene questa equazione che une legge come imprescindibile come la forza di gravità. Questo è evidente visto che hanno realizzato la nuova collezione di tute sportive griffate As Roma con i colori della Lazio.

Una scelta che ha mandato su tutte le furie i romanisti.

La rivolta

L'oggetto in questione è la nuova tuta d’allenamento presentata il 1° luglio dal club giallorosso e dallo sponsor tecnico, l'Adidas. Oltre allo storico colore rosso e alcuni inserti in oro, tra i quali spicca il celebre lupetto di Gratton, si nota una imponente fascia celeste sotto una banda bianca. Un dettaglio particolare, considerato che il colore utilizzato somiglia molto ai colori sociali della Lazio.

Come si fa?

Una mossa di marketing che in una città come Roma rischia di far saltare i budget dell'Adidas: già, perché i romanisti non vogliono acquistare le nuove tute. "Se le tenessero tutte nei Roma store", lo sfogo di Gabriele su X. "Un pugno nell’occhio, il peggior risveglio", scrive un tifoso romanista. "Fate dietrofont immediatamente e modificate quel kit. Non vogliamo i colori della Lazio”, commenta un altro utente su X.

La scelta che fa discutere

Dagli ambienti romanisti pare che l'Adidas sia stata richiamata e sta pensando di rivedere il progetto biancoceleste. Anche perché la Roma nei suoi colori storici non ha mai avuto i colori laziali. Anche i profili social dell’Adidas sono stati letteralmente presi d'assalto dai tifosi giallorossi che hanno esternato lamentele e malcontento diffuso per il prodotto finale, al momento in vendita solo online. Intanto emergono dettagli e anticipazioni su quella che sarà la terza maglia: ritorna il colore blu e la scritta 'Asr' sulla parte sinistra del petto.

La maglia

Ma se la tuta fa abbastanza schifo, la seconda maglia è ancora peggio. Sono trapelate le prime foto e sono un ennesimo pugno nello stomaco dei romanisti. Un bianco non bianchissimo, con una sorta di secchiata di vernice arancione. Decisamente non bella, sicuramente poco appetibile. Roma non è una città che ama gli esperimenti e sul calcio si sa non si scherza: "Già la seconda maglia porta sfiga da sempre, questa fa pure schifo", commenta su Ig Luca. L'Adidas sta giocando col fuoco nella Città Eterne, perché sarà pure vero che la Roma non si discute ma si ama, ma è altrettanto vero che - coi prezzi proibitivi per tute e maglie - la multinazionale sportiva rischia di vedere a Roma un clamoroso buco di bilancio.