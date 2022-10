AS Roma, verso il nuovo stadio a Pietralata: il progetto in Campidoglio

Uno stadio a Pietralata: per i tifosi, ma non solo. L'amministratore delegato dell'AS Roma Pietro Berardi ha consegnato al sindaco il progetto della struttura, “Sarà aperto tutti i giorni e non solo per due ore di partite alla settimana”.

Parla l'Ad della società giallorossa Pietro Berardi, uscendo dal Campidoglio dove ha presentato lo studio di fattibilità per il nuovo stadio a Pietralata: “È una giornata molto importante per il club, abbiamo presentato lo studio di fattibilità. A nome della proprietà dei Friedkin sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto. Il sindaco Gualtieri e il suo team hanno fatto un eccellente lavoro, è un piacere collaborare con una giunta di questo livello, in tutte le sue funzioni e in tutti i suoi dipartimenti. È stato un vero lavoro di squadra. Oggi è solo una prima tappa”.

Sarà un centro di vita per 365 giorni l'anno

“Non sarà solo per i tifosi della Roma, ma per la città. - ha spiegato Berardi - Uno stadio che non sarà aperto e vivo solo per le due ore della partita, ma avrà una vita anche durante tutto l’anno. Torniamo a lavorare oggi, è solo la prima tappa”. E poi sulla poca voce dopo la vittoria a San Siro di sabato scorso: “Mi scuso per il tono di voce, sabato al secondo gol è andata via”.

Gualtieri, “Un investimento di grandissima importanza per tutta la città”

Il primo cittadino si è espresso dopo aver ricevuto il progetto, e ringraziando la società giallorossa ha detto: “Attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto. Abbiamo appena ricevuto dal Ceo Beardi il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici, l’amministrazione per quello che è con ogni evidenza un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà – ha concluso il sindaco Roberto Gualtieri - attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto”.