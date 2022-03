Asili nido Roma, la Lega mette sotto esame la giunta e fa i conti a Gualtieri

Gualtieri promette nuovi asili nido a Roma, ma la capogruppo della Lega Simonetta Matone vuole chiarezza su quanti soldi verranno investiti e in che modo.

Il capogruppo della Lega in Campidoglio, Simonetta Matone, vuole fare luce sui fondi del Pnrr che verranno investiti in parte dal Comune per realizzare i nuovi asili nido promessi dal sindaco Gualteri.

La Lega fa i conti in tasca a Gualtieri

La consigliera manda un'interrogazione scritta al sindaco e alla giunta. L'oggetto è la distribuzione dei fondi del Pnrr per gli asili nido. La Lega chiede all'amministrazione di riqualificare e mettere in sicurezza le strutture presenti prima di costruirne nuove e solleva nuovi dubbi.

Scuole, Matone: "Quante assunzioni?"

Matone, nell'interrogazione scritta, chiede a Gualtieri se, insieme alla realizzazione dei nuovi asili nido, è stato già programmato (e se si con quali soldi) un piano di assunzioni di educatori e insegnanti che dovrebbero prestare servizio nelle scuole romane. Un aspetto fondamentale per la Lega che nell'interrogazione scrive: "La consolidata mancanza di personale comunale da assegnare ai servizi scolastici contribuirebbe ulteriormente a ritardare l’apertura delle strutture scolastiche. Chiediamo quindi se siano previste, a breve, le procedure per l’assunzione e la regolarizzazione di personale scolastico e quale è il fabbisogno di personale scolastico per far aprire tutti gli asili nido presi in carico dall'amministrazione".

Matone: "A quando la messa in sicurezza delle scuole?"

La Lega chiede poi se sono previsti, con i fondi del Pnrr, anche degli investimenti per le strutture scolastiche già esistenti che richiedono però una messa in sicurezza. Matone scrive: "Quali azioni immediate intenderanno adottare affinché gli attuali edifici scolastici di pertinenza comunale vengano preservati e messi in sicurezza?".

