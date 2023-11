Aspetta l'ex moglie sotto casa e la aggredisce a due passi dal Tribunale

Ha aspettato che la ex moglie rincasasse per aggredirla, ancora una volta, sotto al portone di casa. E’ accaduto ieri sera nei pressi di Piazzale Clodio, non molto lontano dal tribunale, dove, questa mattina il 34enne è stato portato per la convalida dell’arresto.

Piano studiato

Alle 21 di ieri, lunedì 20 novembre, sera l'uomo ha messo in pratica quello che sembra essere l'ennesimo caso di violenza sulle donne; ha aggredito la ex consorte coetanea. A fermarlo sono stati i carabinieri chiamati dai residenti. I militari hanno accertato che, proprio per questa sua attitudine alla violenza, l'uomo era già sottoposto al "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa". La procura, nel corso dell'udienza di convalida, ha chiesto al Gip anche di confermare la misura degli arresti.