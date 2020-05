Assalto al market, lanciano bottiglie di alcol contro bengalese: 2 in manette

Assalto al market in Centro, lanciano bottiglie di alcol contro bengalese e tentano di scappare con il registratore di cassa: i protagonisti della vicenda sono un romano di 46 anni e un cittadino polacco 37enne, entrambi con vari precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, arrestati dai carabinieri.

I due, dopo aver minacciato con una bottiglia di colpire il negoziante qualora si fosse rifiutato di fargli prendere degli alcolici gratis, hanno iniziato a fare incetta di bevande, ma il commerciante di via Arenula si è opposto fermamente. A quel punto è iniziato il lancio di oggetti e bottiglie al suo indirizzo, poi il tentativo di rapina della cassa. Il cittadino del Bangladesh è riuscito, in qualche modo, a mettere in fuga i due balordi e a richiamare l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio” impegnata nel servizio di vigilanza dinamica nell’area della Sinagoga Ebraica.

I militari, allertati i colleghi della Stazione Roma piazza Farnese, hanno rintracciato i responsabili del colpo gobbo, arrestandoli con l’accusa di rapina impropria. Trattenuti in caserma, sono in attesa del rito direttissimo.