Assalto al portavalori: rapinatori sparano e feriscono una guardia giurata

Assalto al portavalori a Valle Martella, ai Castelli Romani: tre persone, con volto travisato e armate di pistola, hanno rapinato il furgone portavalori davanti a un ufficio postale. Durante il colpo uno dei malviventi ha sparato ad una guardia giurata, ferendola.

È successo alle ore 10 in via Bellino: la guardia giurata è stata colpita all'inguine da un colpo di pistola mentre mentre risaliva a bordo del furgone, guidato da un collega, dopo aver depositato il denaro. Nessun altro è rimasto ferito.

I tre assaltatori dopo hanno rubato una bolgetta di soldi, da quantificare, e sono scappati a bordo di una Ford Fiesta. L'auto, poche ore dopo il colpo, è stata ritrovata a Gallicano del Lazio. L'autovettura abbandonata dai rapinatori, a un successivo controllo è risultata essere stata rubata a Roma.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Zagarolo e di Frascati per le indagini. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso prima al San Camillo, poi al Policlinico Agostino Gemelli ma non è in pericolo di vita.