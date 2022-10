Assalto alla Cigl: leader No-Vax Franzoni e Brugnoli a processo il 18 ottobre

I due erano stati fermati nell'assalto alla Cigl nella manifestazione “no green pass” il 9 ottobre dell'anno scorso: andranno a processo il 18 ottobre. Coinvolti anche l'ultrà della Juventus Claudio Toia, Mirko Passerini ed Emiliano Esperto.

È accusato di devastazione, istigazione a delinquere e violazione obbligo dimora il leader dei No-Vax vicino agli ambienti di estrema destra, Nicola Franzoni, mentre oltre alla devastazione, c'è l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata per Alessandro Brugnoli.

A processo il 18 ottobre e il 22 novembre

I due andranno a processo il prossimo 18 ottobre davanti all’ottava sezione collegiale del tribunale di Roma che ha accolto la richiesta di immediato della procura. A coordinare l’indagine è stata la Pm Gianfederica Dito con il procuratore aggiunto Michele Prestipino, che hanno chiesto e ottenuto il processo. Nelle indagini sono coinvolti anche Claudio Toia, ultrà della Juventus, Mirko Passerini ed Emiliano Esperto: due degli imputati hanno optato per il rito abbreviato e un altro ha chiesto di patteggiare la pena, con il processo che è fissato il 22 novembre. Per i fatti relativi all'assalto alla Cgil è in corso intanto il processo a carico, tra gli altri, di Roberto Fiore e Giuliano Castellino.