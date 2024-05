Assalto all'Atac, più di mille in corsa per 439 posti da conducente di linea

“Ad oggi, le domande di partecipazione al bando per l’assunzione di 439 autisti, aperto recentemente da Atac, hanno superato il migliaio. Entro il mese di maggio, 600 persone affronteranno la prima fase dei test psicoattitudinali di preselezione, e successivamente avranno il colloquio per la valutazione di competenze e attitudini"

A renderlo noto è il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, che aggiunge: "Per questo motivo, dal 9 maggio metteremo in campo la formazione tanto richiesta dai numerosi aspiranti autisti di Atac, che come sempre, si rivolgono a noi, apprezzando la nostra lunga esperienza e serietà. Vogliamo fare la differenza: offriamo, anche stavolta, formazione gratuita di alta qualità, svolta da formatori specializzati specificamente per aiutare gli aspiranti lavoratori in Atac”.