Assembramenti su bus e metro, la soluzione del M5S: “Andate a piedi o in bici”

Assembramenti su bus e metro, la soluzione del Movimento 5 Stelle per porre fine alla rabbia dei romani che ogni giorni si ritrovano uno sull'altro sui mezzi pubblici della Capitale non è quella di ridurre la capienza dei convogli, ma quella di invitare i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta.

Ad annunciarlo è Enrico Stefàno, consigliere ribelle M5S e presidente della Commissione Mobilità: “Chi può cerchi di spostarsi a piedi o in bicicletta, ove possibile questo può sicuramente aiutare a decongestionare il flusso sui mezzi pubblici. In metropolitana, sulla linea A non essendoci i turisti c'è un pò meno affollamento. Tendenzialmente le metropolitane stanno tenendo bene, anche perché ci sono meno spostamenti. Un'eventuale riduzione della capienza dei mezzi metterebbe in grossa difficoltà gli enti locali, quindi o contemporaneamente si opera una riduzione degli spostamenti maggiori con il ricorso allo smart working oppure sarebbe impossibile raddoppiare gli autobus dall'oggi al domani”.

Ai microfoni di Radio Cusano Campus, il consigliere ha aggiunto: “È oggettivo che in alcuni punti della città e alcune fasce orarie ci siano delle situazioni un pò critiche. Per qualsiasi ente locale è molto complicato estendere in tempi stretti l'offerta di trasporto pubblico, bisognerebbe acquistare centinaia di autobus e assumere centinaia di autisti, sono tempi non compatibili con la p.a. Comunque abbiamo messo in campo degli sforzi, molti autobus che avevamo acquistato nei mesi scorsi sono arrivati. Stiamo supportando alcuni tratti con dei pullman gran turismo. Con Atac valutiamo costantemente le linee più frequentate per cercare di modulare l'offerta”.

Le dichiarazioni di Stefàno hanno mandato su tutte le furie Fratelli d'Italia, con il responsabile romano enti locali Federico Rocca che tuona: “Metropolitane nel caos, autobus strapieni, fermate chiuse, Ztl riattivata e il consiglio che arriva oggi dal presidente della Commissione Trasporti di Roma Capitale Enrico Stefàno, guru della mobilità a 5 stelle, sapete quale è? 'Chi può cerchi di spostarsi a piedi o in bicicletta, ove possibile questo può sicuramente aiutare a decongestionare il flusso sui mezzi pubblici' e mi sento di aggiungere oppure statevene a casa. Ora vorrei sapere quante persone per poter lavorare o per poter portare i figli a scuola sono nella condizione di poter andare a piedi o in bicicletta. Tentare di mascherare in questo modo disservizi e incapacità del Campidoglio è offensivo e ridicolo. Sono anni che promettono una rivoluzione nel trasporto pubblico locale ma ad oggi le uniche cose che abbiamo visto sono fermate chiuse, scale mobili rotte, metro allagate e acquisto di autobus non utilizzabili. L’amministrazione Raggi ha messo Roma in ginocchio e ora chiede ai cittadini di arrangiarsi. Questa è la certificazione del fallimento del M5S nella Capitale ma per fortuna tra pochi mesi saranno solo un brutto ricordo”.