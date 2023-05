Atac, fermi 109 ascensori della metro. “Entro settembre in funzione il 91%”

Nelle stazioni della metropolitana sono fermi 109 ascensori. Funzionanti 486, pari all'82%. L'Atac assicura: “L'obiettivo raggiungere il 91% entro settembre”.

A parlare è l'ingegnera Marina Adduce, direttore d'esercizio dell'Atac, durante un'audizione davanti alla Commissione Mobilità di Roma Capitale. Ad aprile gli ascensori delle metro di Roma erano disponibili al 78% - ha spiegato alla Commissione - ora a maggio sono 109, con una disponibilità dell'82%”.

La situazione attuale

Dei 109 ascensori attualmente non funzionanti, oltre a quelli guasti o in manutenzione, nella metro B1 e A molti ascensori sono fermi “per adeguamenti normativi propedeutici alla revisione generale”, spiega il direttore Adduce. Tra le stazioni di Bologna e Tiburtina ci sono 15 impianti che, avendo raggiunto l'età massima di 30 anni, stanno venendo sostituiti da impianti più moderni. “Sono già stati installati - ha detto - a breve ci saranno i collaudi”.

“Abbiamo poi 21 impianti che potrebbero essere in esercizio - ha aggiunto Adduce - ma sono fermi per causa e non ascrivibili ad Atac e 7 impianti in attesa degli atti degli enti di controllo Ansfisa e successivamente Regione Lazio. Noi contiamo di ultimare le attività di revisione speciale è da giugno attivare gli ascensori della metro A (Subaugusta, Cinecittà, Manzoni e Furio Camillo) fino ad attivarli tutti per agosto e settembre. Stessa cosa per ascensori della B1. Per gli impianti a fine vita tecnica, che sono stati ricostruiti, ci aspettiamo di riattivarli per la maggior parte tra giugno e luglio, mentre quelli di Piramide tra ottobre e novembre”.