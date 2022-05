Atac, il Duomo di Firenze sui biglietti di Roma. Carpano: “Errore ci cova”

Il Duomo di Firenze finisce sulle tessere dell’Atac di Roma. A denunciare il pasticcio è Francesco Carpano, consigliere comunale della Lista Calenda.

L’immagine riprodotta sulla tessere del servizio pubblico romano rappresenterebbe la sagoma della basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, anziché quella di San Pietro a Roma.

La denuncia di Francesco Carpano sulle tessere Atac

“Faccio sommessamente notare – riporta Carpano - all'assessore Eugenio Patane che forse in Atac hanno confuso San Pietro con Santa Maria del Fiore e il suo campanile”. Francesco Carpano è noto per essere molto interessato ai mezzi pubblici di Roma e alla mobilità in genere. Qualche giorno fa, insieme al calendiano e consigliere municipale Andrea Bozzi, aveva occupato il Municipio X per protestare sul contro i problemi e i disservizi della Roma-Lido. I primi di maggio, invece, aveva denunciato lo scempio a Corso Vittorio, dove le bici elettriche erano state gettate a terra sui marciapiedi.