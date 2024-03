Atac, la del Ilaria Piccolo entra nel CdA dell'azienda di trasporto di Roma

Ilaria Piccolo, ex consigliera comunale del Partito democratico, entra a far parte del consiglio di amministrazione di Atac. Il suo curriculum è stato analizzato stamattina, lunedì 25 marzo, nel corso di una seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Mobilità, presiedute dai consiglieri del Pd Giulia Tempesta e Giovanni Zannola.

Curriculum ok

“Il curriculum è in linea con le specificità richieste dal ruolo”, ha spiegato Tempesta. Alla seduta ha preso parte anche l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè. Le due commissioni hanno espresso parere favorevole.

Il direttore generale Aielli

Ilaria Piccolo "ha un profilo tecnico, con esperienza ingegneristica, ma anche istituzionale, è stata consigliera in Assemblea capitolina per due mandati. Attualmenteè direttore operativo di una Pmi che si occupa di mobilità ma ha anche un excursus accademico di rilievo in ambito trasportistico. Per questo il sindaco ha ritenuto opportuno e interessante candidarla per il Consiglio di amministrazione", ha detto il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli. Soddisfazione è stata espressa dll'assessore Patané, "per il nome proposto alle commissioni e al consiglio. È difficile oggi trovare profili che abbiano competenze tecniche e sensibilità politica: oggi troviamo una donna con queste caratteristiche e che per fortuna conosce Atac".