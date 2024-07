Atac, la porta del bus è rotta: l'autista la apre a mano FOTO e VIDEO

Abbiamo visto di tutto, bus che prendono fuoco come benzina davanti a un caminetto, guasti a ripetizione, motori che si rompono lasciando scie di olio a terra, pneumatici che esplodono e aria condizionata che non funziona. Ma la portiera manuale mai: l'Atac non finisce mai di stupire.

La scena è stata immortalata in un video, con il povero autista che fa da portiere per far salire i passeggeri e per non far cadere la portiera a terra per poi richiuderla tornare alla guida.

Trasporto doc

Altro che trasporto d'eccellenza. Nonostante l'acquisto dei nuovi mezzi - e quello della porta rotta è di ultimssima generazione - l'Atac continua ad essere un baraccone dove i bus vengono distrutti. Certo la colpa è anche delle strade di Roma, dei sampietrini e delle buche ma soprattutto delle manutenzioni che mancano. IL bus in quesione è andato ko per via di una portiera e il povero autista costretto a