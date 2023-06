Atac, metro B bloccata tra Castro Pretorio e San Paolo: l'ira dei passeggeri

Caos Atac: alle 6,45, nel pieno dell'ora di punta, la metro B si è bloccata tra le fermate di Castro Pretorio e Basilica San Paolo. In questo modo è stato bloccato l'accesso allo snodo fondamentale di Termini. Ira dei passeggeri si riversa su Twitter.

A causare il blocca, riferisce l'azienda, è stata la “necessità di svolgere un intervento sulla rete aerea”. A partire dalle 8 il servizio è gradualmente tornato alla normalità, anche se questo non ha diminuito i disagi degli utenti della linea B. Al problema delle lunghe attese, causato dal fatto che sulla linea viaggiano pochi treni (molti sono guasti o in revisione), si è aggiunto stamattina questa bella sorpresa. In strada sono state messe le navette sostitutive, che però sono subito diventate stracolme.

I tweet al veleno contro il servizio: “Perché dobbiamo essere trattati così”

Molti sono stati i tweet indignati pubblicati dagli utenti. “Meteo B interrotta - ha scritto Don Ugo Quinzi - navette sostitutive prese d'assalto. Girone infernale”.

“Cioè, fatemi capire - ha scritto - uno sta più di 5 min ad aspettare il treno della metro B a Bologna e non c'è uno straccio di avviso sonoro che informa che il servizio è interrotto tra Castro pretorio e San Paolo? Ma perché dobbiamo essere trattati così?”.

“Metro B interrotta - ha scritto una ragazza - io come ci arrivo a Laurentina, visto che le navette non bastano e sono dei fantasmi? Non se ne può più. Gualtieri, vuoi fare qualcosa? Expo 2030 una c***o, se permetti!”.

“A Roma la metro B è in panne - scrive, sarcastico, un signore - nei convogli strapieni di turisti i messaggi erano solo in italiano, il piazzale di Stazione Termini è intasato di bus e di cittadini che devono andare a lavorare. E io sono in ritardo per l'appuntamento con un tizio che voleva parlarmi di smart city”.

“La giornata comincia con il botto - è il commento indignato di un altro signore - la metro B rotta. No autobus sostitutivi. Della serie arrangiatevi tanto basta che paghiamo. Grazie”.

“La metro B interrotta e navette sostitutive rare e inavvicinabili - scrive “G” - sento parlare di Expo 2030, mi permetto di mandare af*****lo gli ottimi Gualtieri e Patanè. Gli auguro una vita dove siano costretti a utilizzare solo mezzi pubblici e a respirare la puzza di piscio che impregna Roma”.