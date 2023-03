Atac, passeggera sviene sui binari a Vittorio Emanuele: la linea A rallentata

Una donna che si trovava alla stazione di Vittorio Emanuele della metro A, sulla banchina in direzione Anagnina, è svenuta cadendo sui binari. L'operatore di stazione si è accorto della stazione e ha temporaneamente premuto il tasto per interrompere l'alimentazione della linea. La linea A è tutt'ora rallentata per permettere il salvataggio della donna.

La donna è stata allontanata dai binari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure. Appena la donna è stata tolta dai binari, la linea è gradualmente tornata a funzionare. Attualmente i treni in direzione Anagnina non effettuano la fermata a Vittorio Emanuele, per cui l'azienda consiglia ai passeggeri di scendere a Manzoni, per poi prendere il treno in direzione Battistini per poter scendere a Vittorio Emanuele.