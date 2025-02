Atac sotto inchiesta Antitrust, l'azienda: “Da manager massima collaborazione”

L'Atac sotto inchiesta del Garante del mercato e la replica dell'azienda in una nota fa sorridere: "Atac come sempre intende confermare completa disponibilità ed apertura rispetto alla richiesta di informazioni pervenute dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella forma e nei contenuti. L’intero corpo manageriale si è reso immediatamente disponibile nel fornire tutte le informazioni richieste e nel precisare le modalità di funzionamento dei processi tipici dell’erogazione del servizio e della relativa consuntivazione. Le operazioni si sono svolte in un clima di assoluta e totale collaborazione e trasparenza".