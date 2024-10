Atac strike: chiuse le metro A, B, B1, C e Roma Centocelle. I bus rientrano nei depositi. Lo sciopero Usb e Orsa

Scommessa persa per chi puntava sui precedenti degli ultimi scioperi. La protesta sindacale di Usb e Orsa ferma il trasporto pubblico a Roma con tutte le metropolitane che alle 8,30 hanno effettuato le ultime corse dai capolinea per poi chiudere i battenti.

Dopo la fascia di garanzia 17-19,59 riprende l'agitazione

Con la città devastata dai cantieri per il Giubileo, l'ultimo lunedì di ottobre diventa nero. E si andrà avanti così per tutta la giornata, fatta salva la fascia di garanzia dalle 17 alle 19,59 che consentirà a chi si è organizzato nel tragitto casa-lavoro di far rientro. Lo sciopero, indetto dai sindacati Usb e Orsa, non coinvolge le 93 linee bus gestite da operatori privati.