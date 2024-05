Atletica, agli Europei di Roma è record di iscritti: 1559 atleti da 49 nazioni

Numeri da record e grandi nomi dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma per la XXVI edizione dei Campionati europei assoluti di atleticaleggera.

Il numero degli iscritti è di 1.559: mai nelle precedenti venticinque edizioni era stata superata quota 1.500 (1.495 a Monaco di Baviera 2022).

In gara

In gara ci saranno 798 uomini e 761 donne in rappresentanza di 48 Nazioni. Al Foro Italico sono attesi nove campioni del mondo individuali di Budapest (tra essi anche il capitano dell’Italia, Gianmarco Tamberi) e 34 campioni europei individuali in carica (tra essi Marcell Jacobs nei 100 metri e Yeman Crippa nei 10.000). Confermate le presenze degli svedesi Armand Duplantis (asta) e Daniel Stahl (disco), dei norvegesi Jakob Ingebrigtsen (1500/5000) e Karsten Warholm (400 ostacoli), dell’olandese Femke Bol (400 ostacoli), dell’ucraina Yaroslava Mahuchikh (alto) e del greco Miltiadis Tentoglou (lungo).

Sei atleti top

Ci saranno anche sei atleti attualmente al comando delle liste mondiali stagionali. Oltre a Duplantis (6,24) e Ingebrigtsen (3’29”74 nei 1500), anche il lituano neo primatista mondiale del disco Mykolas Alekna (74,35), le britanniche Keely Hodgkinson (1’55”78 negli 800) e Molly Caudery (4,86 nell’asta), e il giavellottista tedesco Max Dehning (90,20).

Gli azzurri

“Non sono mai stati così tanti gli azzurri agli Europei. Nei prossimi giorni comunicheremo ufficialmente la squadra per Roma 2024 ma possiamo già confermare che la nostra Nazionale avrà più di 100 atleti per la prima volta” - ha annunciato il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei che aggiunge - “Quelli delle convocazioni sono già numeri importanti, che raccontano bene l’investimento tecnico fatto in queste stagioni.